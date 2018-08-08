Дети из петербургской гимназии №610 отравились на отдыхе в Грузии

Петербургские школьники заразились острой кишечной инфекцией на отдыхе в Грузии. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

Дети из гимназии №610 находились в поселке Метиа с 10 по 27 июля. Вскоре после прибытия 26 школьников там прошли ливневые дожди, из-за чего возникли перебои в подаче питьевой воды.

Затем трое детей почувствовали тошноту и слабость, заболевших сначала доставили в местные медицинские учреждения, а затем их перевезли в Петербург. В Северной столице им диагностировали гемолитико-уремический синдром. Признаки болезни позднее появились и у других школьников.

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«Со слов детей в пищу употребляли разнообразные кисломолочные продукты, мясные блюда, салаты. Пили некипяченую водопроводную воду, а также воду из питьевых фонтанчиков. Из-за перебоев в системе водоснабжения правила личной гигиены не соблюдались. Симптомы кишечной инфекции отмечались еще у 5-7 детей», – заявили представители Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что грузинские СМИ сообщают о кишечной инфекции в нескольких регионах. Роспотребнадзор направил официальный запрос об эпидемиологической ситуации в стране.