При взрывах в итальянской Болонье один человек погиб, 65 пострадали

В северо-западном пригороде Болоньи произошло несколько взрывов, в результате которых один человек погиб и как минимум 65 пострадали. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Несколько пострадавших получили осколочные ранения. Состояние полутора десятков человек оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, на шоссе в итальянском городе попал в ДТП грузовик, перевозивший топливо. Пожар, случившийся после взрыва, распространился на соседние автомобили. Взрывная волна выбила стекла в нескольких домах.

Эстакада, на которой случилась авария, частично разрушилась из-за взрывов и пожара. Неподалеку от места происшествия находится аэропорт, на его работу инцидент не повлиял.