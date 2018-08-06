Мощное землетрясение в Индонезии унесло жизни 91 человека

В Индонезии в результате землетрясения погиб 91 человек. Число жертв может вырасти, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.

Подземные толчки произошли в районе островов Гили. Согласно Геологической службе США, 5 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 7, которое ощущалось на соседнем острове Бали.

Власти эвакуировали около тысячи человек, а еще несколько сотен успели пострадать. Подземные толчки разрушили сотни жилых домов.

В конце июля в Индонезии произошло другое землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек.