Петербуржцы застряли в Кишиневе из-за попавшей в самолет молнии

Жители Петербурга не могут вернуться в Северную столицу из Кишинева. Об этом сообщила «Фонтанка».

В субботу, 28 июля, в самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший из столицы Молдавии в Петербург, ударила молния. После инцидента лайнер вернулся в Кишинев.

Руководство авиаперевозчика вскоре решило отправить 113 пассажиров в Петербург другими рейсами, в том числе с пересадками. Несмотря на это, добраться до Северной столицы они так и не смогли.

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Часть пассажиров получила билеты до Москвы, однако вылет 29 июля отменили. Air Moldova не стала повторно менять билеты, в компании заявили, что билетов до 31 июля нет. Туристы обратились в российское консульство с жалобой.

В конце июля власти Молдавии решили продать Air Moldova, единственную государственную авиакомпанию. Организация терпит крупные убытки, слухи о ее приватизации давно ходили из-за неэффективности компании.