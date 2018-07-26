У посольства США в Пекине прогремел взрыв

В Пекине произошел взрыв у посольства США. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев инцидента.

Взрыв прогремел утром 26 июля по московскому времени. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

На снимках в социальных сетях видно сильное задымление в районе места происшествия. Рядом с посольством находятся машины полиции.

По неподтвержденным данным, инцидент устроил неизвестный мужчина, который пытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу. Устройство сработало раньше, чем оказалось на территории дипмиссии.

Согласно китайскому изданию Global Times, правоохранители задержали женщину, которая облила себя керосином.

Официально власти не подтвердили информацию.