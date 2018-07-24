В Красном Селе при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

В частном доме на улице Лермонтова в Красном Селе взорвался газовый баллон. Инцидент произошел вечером 24 июля, сообщила «Фонтанка».

Баллон разорвался в доме №46, он разрушил хозяйственную пристройку дома. Под завалами оказались ребенок и взрослый, которых не смогли спасти. Скорая помощь госпитализировала троих пострадавших.

Согласно предварительным данным, частный дом был подключен к центральному газоснабжению. Взорвавшийся баллон использовался для хозяйственных нужд.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Инцидентом занялись сотрудники Следственного комитета, которые прибыли на улицу Лермонтова.