При стрельбе в Торонто один человек погиб и 13 пострадали

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто, крупнейшем городе Канады. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел вечером 22 июля по местному времени (утро 23 июля по московскому времени, – прим. ред.). Мужчина начал стрелять из пистолета на улице в городском районе Гриктаун.

В результате инцидента один человек погиб. Еще 13 горожан получили ранения, в том числе девочка в возрасте около девяти лет. Она находится в критическом состоянии.

Злоумышленник после нападения покончил с собой. Полиция устанавливает мотивы преступления. Правоохранители не раскрывают имя мужчины и другие подробности трагедии.