Число жертв наводнения и оползней в Японии превысило 100 человек

На западе Японии из-за последствий ливней скончались более 100 человек. Об этом сообщило издание The Japan Times.

Непогоду в регион принес тайфун, который обрушился 7 июля. Он принес дожди, спровоцировавшие наводнения и оползни.

Согласно последним данным, стихия унесла жизни 104 человек, еще 50 считаются пропавшими без вести.

Власти Японии намерены эвакуировать почти 6 млн человек в 19 префектурах страны. Несколько десятков тысяч человек уже перебрались в специальные центры.

Непогода повредила более 267 тыс. зданий, а также большому количеству автомобильных дорог. Крупным заводам страны пришлось временно прекратить работу ради безопасности сотрудников.

Ранее император Японии Акихито отменил свои планы, чтобы полиция могла сосредоточиться на спасательных операциях.

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