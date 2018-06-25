Два человека получили ранения при стрельбе у колледжа в Назрани

Возле Ингушского политехнического колледжа в Назрани неизвестные открыли стрельбу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, огонь открыли двое молодых людей 17 и 18 лет. Согласно неподтвержденным данным, инцидент произошел из-за ссоры.

Пострадавшие получили незначительные ранения. Их доставили в больницу, угрозы жизни нет.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших. Они скрылись на двух автомобилях. В городе объявлен план «Перехват».

Читайте также:

Дневник, конспекты, два ствола: почему в России школьники все чаще берутся за оружие

Подростки нередко устраивают атаки в учебных заведениях. В Перми 15 января двое школьников устроили поножовщину, ранив более десяти человек. Через несколько дней девятиклассник из Улан-Удэ набросился на учеников и преподавателя русского языка, а затем поджог класс. Спустя пару месяцев резня произошла в школе в Стерлитамаке.