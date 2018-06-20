С дома в Василеостровском районе рухнул балкон (ФОТО)

С фасада жилого дома на Шкиперском протоке в Петербурге упал балкон. Инцидент произошел вечером 20 июня, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Балкон упал с шестого этажа дома № 2, построенного в конце 1930-х годов. В результате происшествия никто не пострадал.

На место происшествия отправилась глава Василеостровского района Юлия Киселева. «Управляющая компания регулярно обследовала фасад, угрозы обрушения не было», – передает «Фонтанка» слова чиновников.

Пострадавшее здание находится в ведении компании «ЖКС №1 Василеостровского района». Информация об этом указана на ее официальном сайте.

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