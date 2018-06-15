В Новокузнецке мужчина убил бывшую жену и покончил с собой при переговорах с правоохранителями

Житель Новокузнецка застрелил бывшую жену, а затем покончил с собой по время переговоров с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел в районе 12 часов дня по местному времени (08:00 по московскому времени, – прим. ред.). Мужчина подошел к одному из офисных зданий в Новокузнецке, у входа в которое встретил бывшую жену. Он застрелил женщину, а затем забаррикадировался в здании.

Прибывшие на место происшествия правоохранители начали переговоры с мужчиной. Во время общения с ними он покончил с собой.

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве.

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что мужчина не брал в заложники людей, находившихся в офисном здании. Он назвал происшествие бытовым убийством.

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