Крым остался без электричества из-за аварии на кубанской подстанции

Крымский полуостров остался без света днем 13 июня. Об этом сообщил портал «Крыминформ».

По данным источников издания, в предприятиях телекоммуникационной сферы региона, территория всего Крыма была отключена от электричества примерно в 15:25.

В настоящее время устанавливаются точные причины инцидента. По предварительной информации, отсутствие электричества связано с аварийным отключением на энергомосту, проведенном из Краснодарского края в Крым.

По данным ТАСС, причиной инцидента стала авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Специалисты пытаются устранить неполадки.

Отключение света затронуло весь полуостров. В частности, в Симферополе, столице Крыма, перестали ходить троллейбусы, отключились лифты, не работают светофоры.

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