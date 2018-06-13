В Российской национальной библиотеке на площади Островского ищут бомбу

В Петербурге эвакуировали людей, находившихся в здании Российской национальной библиотеки (РНБ) на площади Островского. Об этом сообщила «Фонтанка».

Сотрудникам РНБ поступила информация, что в здании якобы заложена бомба. В районе 11 часов утра посетителей и персонал вывели на улицу.

В настоящее время тротуары на площади Островского и на Садовой улице огорожены. По предварительной информации, сотрудников пустят обратно в здание библиотеки примерно в 14:00. Сейчас в здании РНБ работают полицейские.

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