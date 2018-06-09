В Ломоносове загорелся ТЦ «Меньшиков-холл» (ФОТО)

На Кронштадтской улице в Ломоносове загорелся торговый центр «Меньшиков-холл». Пожар начался вечером 9 июня, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 16:40, сообщили в городском управлении МЧС. В 17:12 сложность пожара была повышена до №1-БИС, а еще через 23 минуты – до №2.

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В ведомстве заявили, что в торговом центре загорелся битум и изоляционный материал на площади 100 кв. метров. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В части здания, где начался пожар, проводят реконструкцию, поэтому «Меньшиков-холл» был пуст, сообщила «Фонтанка».