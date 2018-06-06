Пражскую улицу и улицу Турку перекрыли из-за прорыва трубы

Во Фрунзенском районе Петербурга во время испытания теплосетей лопнули трубы. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о прорыве труб появилась в районе двух часов дня 6 июня. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили аварию, отметив, что инциденты произошли у дома 28 по Пражской улице и у дома 31 по улице Турку, сообщила «Фонтанка».

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В целях безопасности движение транспорта по улицам было перекрыто. Пользователи соцсетей заявили, что Пражскую улицу открыли вскоре после прорыва.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что аварии на теплосетях на Пражской улице происходят не первый год. По их словам, последний инцидент случился весной 2018 года.