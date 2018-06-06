В Чернобыле вторые сутки горят 5 гектаров «рыжего леса»

Спасатели второй день тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь охватил площадь в 5 га, сообщили в пресс-службе госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался утром во вторник, 5 июня, всего загорелось около 10 га сухой травы. Позднее площадь пожара в так называемом рыжем лесу, который считают самой зараженной частью Чернобыля, сократилась почти в два раза.

«Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков», – добавили в госслужбе.

По данным украинских властей, к тушению пожара привлекли 150 человек и 25 единиц техники. Они добавили, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции находится в пределах нормы. В Белоруссии радиационный фон не изменился, сообщили в МЧС Белоруссии.

Председатель Госпогранслужбы Украины Николай Чечеткин заявил, что на месте пожара были обнаружены факелы. Он отметил, что следователи устанавливают их принадлежность и выясняют, связаны ли они с инцидентом.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных массивов, за что грозит до пяти лет лишения свободы.