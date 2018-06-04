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В Красногвардейском районе тушат пожар площадью 1000 квадратных метров (ФОТО)

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© Фото: 78.mchs.gov.ru
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    Пожар начался примерно в 12:20, остановить распространение огня удалось только через два часа.

    В Петербурге произошел крупный пожар в Красногвардейском районе, где днем 4 июня загорелся строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

    Информация об инциденте на Лесопарковой улице, 15, поступила в экстренные службы в 12:25, на место происшествия пожарные прибыли уже через пять минут.

    В МЧС уточнили, что огонь охватил строительный мусор в металлическом ангаре и на открытой территории на общей площади 1000 кв. метров.

    Остановить распространение пожара удалось в 14:20. На месте происшествия работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории, которые устанавливают количество вредных веществ в воздухе.

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