В Красногвардейском районе тушат пожар площадью 1000 квадратных метров (ФОТО)

В Петербурге произошел крупный пожар в Красногвардейском районе, где днем 4 июня загорелся строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Информация об инциденте на Лесопарковой улице, 15, поступила в экстренные службы в 12:25, на место происшествия пожарные прибыли уже через пять минут.

В МЧС уточнили, что огонь охватил строительный мусор в металлическом ангаре и на открытой территории на общей площади 1000 кв. метров.

Остановить распространение пожара удалось в 14:20. На месте происшествия работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории, которые устанавливают количество вредных веществ в воздухе.