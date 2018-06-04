При извержении вулкана в Гватемале погибли 25 человек

В Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли 25 человек. Среди жертв – трое детей, также пострадали несколько сотен человек, сообщил сайт BBC News.

Извержение происходит в 40 километрах от столицы страны. Высота, на которую вулкан выбрасывает пепел, достигает 10 километров. Лава уничтожила несколько деревень, из-за опасности властям пришлось закрыть аэропорт города Гватемала.

По предварительным оценкам, от последствий извержения пострадали почти 1,7 млн человек (в Гватемале проживают 17,4 млн человек, – прим. ред.). Президент страны Джимми Моралес рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в отдельных частях государства.

Помощь местным властям оказывает правительство Израиля. Оно объявило о предоставлении гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания и лекарств.