В квартире на Народной улице взорвался газовый баллон

В жилом доме на Народной улице в Петербурге взорвался газовый баллон. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Взрыв произошел в доме №58 днем 1 июня, информация о нем экстренные службы поступила в 15:21. Баллон разорвался в двухкомнатной квартире, уточнили в МЧС.

Пожар потушили к четырем часам дня. Для борьбы с ним привлекались 30 сотрудников МЧС.

Местные жители в социальных сетях рассказали, что хлопок взорвавшегося баллона был громким, его слышали в соседних подъездах. Они добавили, что мужчину из квартиры, где произошел пожар, госпитализировали с ожогами.