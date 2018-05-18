Школу №145 на проспекте Науки эвакуировали из-за перцового баллончика

В Калининском районе Петербурга эвакуировали школу №145. Инцидент произошел утром 18 мая, сообщил портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, неизвестный распылил перцовый баллончик на первом этаже здания на проспекте Науки. После происшествия учеников вместе с педагогами вывели на улицу.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

В начале мая газовый баллончик распылили на станции метро «Гостиный двор».

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.