В пассажирский самолет ударила молния при посадке в Пулково

В Петербурге в пассажирский самолет Airbus A-320 попала молния при заходе на посадку в Пулково. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел в среду, 16 мая. Молния попала во внешнюю сторону обшивки, когда самолет, следовавший из Москвы, находится на высоте примерно 2 тыс. м.

Экипаж смог благополучно посадить самолет, никто не пострадал. После приземления в Пулково на Airbus A-320 обнаружили «характерные для воздействия атмосферного электричества» повреждения.

В настоящее время самолет отстранен от полетов, специалисты устанавливают, как удар молнии повлиял на корпус и техники воздушного судна.

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