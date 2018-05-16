В Удмуртии из-за крупного пожара взрываются боеприпасы, эвакуированы тысячи человек

На территории бывшего военного арсенала возле поселка Пугачево в Удмуртии взрываются снаряды. Они детонируют из-за загоревшейся неподалеку травы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Площадь пожара увеличилась почти до 20 гектаров. На борьбу с ним направили два поезда МЧС, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Из-за происшествия эвакуировали около 2 тыс. жителей поселка, а также детский санаторий, расположенный в десяти километрах от Пугачево.

Схожий инцидент произошел в регионе семь лет назад. В результате взрыва боеприпасов при тушении огня погиб военнослужащий, почти 100 человек пострадали, а 4,5 тыс. зданий были повреждены или разрушены.