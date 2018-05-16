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В Коми затонул вездеход, погибли семь сотрудников подрядных организаций «Лукойла»

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© Фото: РИА «Новости» / МЧС России

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Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все подробности трагедии.

В Печерском районе Коми утром 16 мая затонул вездеход ГАЗ-71, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что в транспортере находились девять рабочих, которые переезжали лесной ручей. Двоим удалось спастить, остальные погибли, спасатели уже извлекли тела погибших.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку организовали и сотрудники местной прокуратуры. В пресс-службе ведомства отметили, что с происшествием связаны предприятие «Лукойл-Ухтанефтегаз» ООО «Лукойл-Коми» и его подрядчики.

«Предположительно при переезде через ручей Большой Камень Ель вездеход, в котором находилась группа из работников подрядных организаций ТК «АвтоГАЗкомплект» и ООО «Бузулукская нефтесервисная компания», отклонился от отсыпанной дороги, течением его затянуло в русло ручья», – уточнили в организации.

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