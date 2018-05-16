Производителя БАДов «Сеалекс Форте» и «Аликапс» Игоря Воробья задержали в Петербурге за недоплаченные 1,3 млрд рублей налогов

Сотрудники Следственного комитета и ГУ МВД РФ по Петербургу задержали бизнесмена Игоря Воробья, владельца фармацевтической компании РИА «Панда». Ему предъявили обвинение в неуплате налогов в размере почти в 1,26 млрд рублей.

По версии следствия, Воробей с января 2013 года по март 2015 года вместе с подельниками включал в налоговые декларации заведомо ложные сведении, сообщили в пресс-службе городского управления СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Летом 2017 года оперативники провели обыски в офисе РИА «Панда» в Петербурге. Следственный комитет в июле сообщил, что в отношении компании возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 144 млн рублей.

Фармацевтическая компания известна по производству БАДов для повышения потенции, в том числе средств «Сеалекс Форте» и «Аликапс». В препаратах нашли вещество тадалафил, который разрешено использовать только при производстве лекарств, отпускающихся по рецепту.

РИА «Панда» сейчас проходит процедуру банкротства. Заявление о признании компании банкротом подало рекламное агентство АО «Медиа Инстинкт», компания задолжала 11,8 млн руб.

В феврале 2018 года в Петербурге арестовали больше десяти врачей, которые продавали пенсионерам БАДы под видом дорогих лекарств. Сумма ущерба, который нанесли злоусышленники, оценивается более чем в 5 млн рублей.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.