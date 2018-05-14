Во время беспорядков в секторе Газа погибли 37 человек

В результате беспорядков в секторе Газа погибли 37 палестинцев, более 900 человек получили ранения. Об этом сообщил портал Haaretz.

В протестах участвуют более 40 тыс. человек. Они начались 14 мая в связи с открытием в Иерусалиме посольства США и 70-летием образования Израиля, за которым последовал день «Накба», связанным с выселением арабов с израильской территории.

В министерстве здравоохранении Газы заявили, что израильские службы безопасности обстреливали протестующих резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ. Согласно неофициальной информации, среди погибших есть несовершеннолетние и женщины.

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