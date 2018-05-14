В Петербурге эвакуировали ТЦ «Жемчужная плаза» и «Европолис»

Два торговых центра Петербурга, «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе и «Европолис» на Полюстровском проспекте«, эвакуировали утром 14 мая. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно фотографиям, к «Жемчужной плазе» приехали сотрудники МЧС. Посетителей и персонал вывели на улицу.

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Эвакуация в «Европолисе» произошла после объявления кода 1000, который означает возможный пожар. Очевидцы не уточнили подробности инцидента.