При пожаре на судне «Ромуальд Муклевич» в Кронштадте погиб человек

На территории Кронштадтского морского завода потушили пожар на гидрографическом судне. В результате происшествия погиб сварщик, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления Следственного комитета России.

На место происшествия выехали сотрудники ведомства вместе с криминалистами. Они установят точные причины инцидента. Согласно предварительной версии, на судне загорелась резина.

По данным регионального управления МЧС РФ, пожар тушили почти 130 человек. Ему присвоили ранг № 2. Спасатели эвакуировали около 50 человек.

Гидрографическое судно было заложено в 1990 году, оно входит в состав Северного флота. В Кронштадте его ремонтируют и модернизируют. Работы должны были завершиться осенью 2018 года.

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