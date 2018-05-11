В Кронштадте загорелось судно Северного флота «Ромуальд Муклевич»

На территории Кронштадтского морского завода загорелось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». Инцидент произошел утром 11 мая.

Огонь в трюме судна тушили сотрудники двух пожарных частей Кронштадта, сообщила «Фонтанка». С «Ромуальда Муклевича» успели эвакуировать десять человек. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

Гидрографическое судно было заложено в 1990 году, оно входит в состав Северного флота. В Кронштадте его ремонтируют и модернизируют. Работы должны были завершиться осенью 2018 года.

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