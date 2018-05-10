Студент из Новосибирска ранил на занятиях однокурсника и покончил с собой

В одном из колледжей в Новосибирской области студент открыл огонь во время занятий и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



Инцидент случился утром 10 мая в Барабинском районе. В филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина студент первого курса зашел в учебный класс и выстрелил из ружья в однокурсника.



Двое учащихся после этого выпрыгнули из окна второго этажа и получили травмы. Затем 16-летний нападавший покончил с собой.



Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, нападение случилось из-за личных неприязненных отношений.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль центрального аппарата СК РФ.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.