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Студент из Новосибирска ранил на занятиях однокурсника и покончил с собой

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© Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области / ТАСС

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В результате инцидента пострадали двое учащихся, которые выпрыгнули из окна здания колледжа.

В одном из колледжей в Новосибирской области студент открыл огонь во время занятий и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. 

Инцидент случился утром 10 мая в Барабинском районе. В филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина студент первого курса зашел в учебный класс и выстрелил из ружья в однокурсника. 

Двое учащихся после этого выпрыгнули из окна второго этажа и получили травмы. Затем 16-летний нападавший покончил с собой. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, нападение случилось из-за личных неприязненных отношений. 

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль центрального аппарата СК РФ. 

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