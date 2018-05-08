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С исторического дома на 13-й линии сбили лепнину со львами

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© Фото: gov.spb.ru

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Компанию ООО «Вегас», которая уничтожила фигуры, оштрафуют на сумму от 200 тыс. рублей.

С фасада исторического здания на 13-й линии Васильевского острова пропали маскароны в виде львиных голов. Пять фигур были сбиты компанией ООО «Вегас», арендующей помещение на первом этаже, сообщила «Фонтанка».

В комитете по государственному использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что провели проверку и установили, что сотрудники организации незаконно сбили несколько фигур, а также сделали дверной проем на лицевом фасаде.

«Ради справедливости следует отметить, что на момент передачи помещения нынешнему пользователю два маскарона уже были утрачены вследствие самообрушения в связи с физическим износом. Но при этом, согласно акту осмотра управляющей компании многоквартирного жилого дома от 13 декабря 2017 года, на момент осмотра угрозы самопроизвольного обрушения архитектурных элементов не выявлено», – отметили в КГИОП.

Несмотря на то, что дом № 32, литера А, построенный в 1914 году, не внесен в реестр памятников, он относится к числу исторических зданий и находится в зоне, где изменение фасада регулируется властями. В комитете подчеркнули, что ООО «Вегас» не предоставяло проект работ.

Арендатора привлекут к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, Юридическим лицам за это грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей. В КГИОП добавили, что комитет обратится с иском, чтобы устранить нарушения.

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