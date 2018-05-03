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Градозащитники обвинили в трещине на историческом доме Yard Group и Plaza Lotus Group

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© Фото: vk.com/mytndvor
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    Дом на улице Александра Невского был построен в конце XIX века, сейчас его окружают две стройки отелей.

    На улице Александра Невского треснул исторический дом, построенный в конце XIX века. Градозащитники обвинили в этом строительство двух крупных объектов по соседству.

    Рядом с домом №10 группа компаний Yard Group возводит апарт-отель Prime Residence. С другой стороны появится восьмиэтажная гостиница. В 2017 году владельцы Plaza Lotus Group братья Зингаревичи продали ее проект рыбопромышленнику Игорю Евтушку. Земля, на которой строят отель, была предоставлена братьям после отмены скандального проекта реконструкции Конюшенного ведомства.

    Жительница исторического дома в середине апреля подавала жалобу на портале «Наш Петербург». Она попросила выяснить причину, по которой фасад здания, отремонтированный несколько лет назад, треснул. Заявка до сих пор находится на рассмотрении.

    Горожане еще с 2017 года выступают против строительства крупных объектов. В частности, они возмущались вырубкой деревьев между домами №6 и №10, где началось строительство гостиницы.

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