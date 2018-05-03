При взрыве на еврейском празднике в Лондоне пострадали 30 человек

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на еврейском празднике Лаг ба-Омер в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Express.

В настоящее время устанавливаются точные причины инцидента. Согласно одной из версий, взрыв на севере британской столицы случился из-за неосторожного обращения с горючим, которое использовали для разжигания огня для костров.

По другим данным, участники праздника кидали в огонь аккумуляторы мобильных телефонов, которые затем взорвались. Очевидцы заявили, что батареи начали бросать после слов местного реббе об опасности телефонов.

В больницы доставили десять пострадавших. Еще 20 человек, которые получили травмы, не нуждались в госпитализации.

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