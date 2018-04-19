В Петербурге проводят обыски у крупного дорожного подрядчика АО «Буер»

В офисе одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга АО «Буер» проходят обыски. Они связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила «Фонтанка».

Обыски в помещениях компании на Новолитовской улице проводят сотрудники Следственного комитета и областного налогового отдела экономической полиции регионального управления МВД.

По предварительной версии, неуплата налогов может быть связана с областными контрактами.

В настоящее время АО «Буер» занимается строительством Софийской улицы до Московского шоссе. Стоимость работ составляет более 4 млрд рублей. В 2016 году компания получила контракты на 200 млн рублей по ремонту региональных дорог Ленинградкой области.

АО «Буер» уже становилось фигурантом следственных мероприятий. В 2013 году правоохранители выяснили, что капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Луначарского стоил меньше, чем предполагалось по контракту. Примерный ущерб бюджету города оценивался в 53 млн рублей.

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