Жители проспекта Науки остались без отопления из-за прорыва трубы

На проспекте Науки прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел возле дома №69, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».

Авария случилась во время испытания теплосетей на максимальную температуру. Место аварии залило кипятков, местных жителей просят не приближаться к опасному участку.

В ГУП «ТЭК» сообщили, что почти 40 домов останутся без теплоснабжения на несколько часов. Подачу горячей воды будет обеспечивать резервная система.

Согласно нормативу, отремонтировать трубу должны за 20 часов. Специалисты пообещали быстрее справиться с последствиями инцидента.

Теплосети Петербурга тестируют на максимальную температуру с 16 по 20 апреля. Испытания проводят в семи районах.

В ночь на 17 апреля Будапештскую улицу залило кипятком из-за лопнувшей трубы. Коммунальщики устранили дефект за час.

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