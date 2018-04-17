Лопнувший трубопровод залил кипятком Будапештскую улицу

В ночь на 17 апреля во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Инцидент случился у дома №28 по Будапештской улице, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Кипяток залил проезжую часть дороги до улицы Белы Куна. Свидетели происшествия опубликовали фотографии, на которых видно большое количество пара.

Коммунальщики устранили дефект на трубопроводе примерно за час, сообщил портал 78.ru со ссылкой на администрацию Фрунзенского района.

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