Сотрудники петербургской «Почты России» незаконно оформили кредиты на сотню пенсионеров

«Почта России» тайно оформила кредиты почти на 100 клиентов в Петербурге. Незаконные действия выявил банк «Открытие» после анализа договоров.

Документы были проверены после инцидента в поселке Виллози Ленинградкой области, случившегося в 2017 году. Специалисты установили, что сотрудники почты оформляли поддельные кредиты на пенсионеров.

В пресс-службе банка заявили, что еще в декабре 2017 года было принято решение о техническом погашении долгов и возврате клиентам средств, списанных в счет погашения «кредитов». Решение распространяется на всех клиентов банка, кто в рамках возбужденных уголовных дел был признан пострадавшим.

В финансовой организации принесли «искренние извинения всем тем, кто пострадал от действий мошенников, попытавшихся использовать системы банка «Открытие» для личного обогащения».