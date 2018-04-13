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Грунтовые воды частично затопили Серафимовское кладбище

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© Фото: Александр Глуз / «Комсомольская правда»

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В результате происшествия пострадало около 15% территории.

Серафимовское кладбище в Приморском районе Петербурга частично затопило грунтовыми водами. Они залили около 15% территории, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на администрацию кладбища.

Инцидент случился из-за таяния снега и выхода грунтовых вод на поверхность. В МЧС сообщили, что знают о происшествии, но будут заниматься лишь мониторингом ситуации.

В ведомстве отметили, что у руководства кладбища есть дренажные каналы и помпы. По расчетам экспертов, вода уйдет к концу 15 апреля.

Главный специалист по вопросам похоронного дела Александр Скрыдлов, проблема коснулась общегражданских захоронений, но мемориальный комплекс и Аллея героев не пострадали. Он добавил, что сейчас ведется ремонт Богатырского проспекта, поэтому кладбище смогут подключить с этой стороны к системе городских коллекторов. В настоящее время работает только водоотвод у Торфяной дороги.

В начале апреля улицы Петербурга затопило талым снегом. Из-за резкого потепления объем сточных вод за сутки вырос почти в 2,5 раза.

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