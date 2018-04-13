Два летчика погибли при крушении военного вертолета Ка-29 в Балтийском море

В акватории Балтийского моря потерпел крушение военный самолет Ка-29.

Связь с воздушным судном пропала вечером 12 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

По данным БФ, вертолет разбился в районе 23:30. Оба пилота при крушении погибли.

Подробности инцидента и причины в настоящий момент устанавливают специалисты. В Балтийском флоте подчеркнули, что полет проходил в простых метеорологических условиях.

Падение Ка-29 — не первое происшествие с вертолетами на текущей неделе. В среду, 11 апреля, в Хабаровске при крушении Ми-8 погибли шесть человек.

По предварительным данным, крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий, технической неисправности или ошибки пилотирования.