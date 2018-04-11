При крушении военного самолета Ил-76 в Алжире погибли около 200 человек

В Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Крушение произошло утром 11 апреля.

На борту воздушного судна, по предварителmной информации, находились около 200 человек, большая часть которых — военнослужащие. В результате инцидента никто не выжил, сообщил телеканал «Аль Арабийя» со ссылкой на источник.

Инцидент случился в Буфарике, городе, расположенном в 30 км от Алжира, столицы государства. В настоящее время устанавливаются подробности катастрофы.

Еще одна трагедия 11 апреля произошла в Хабаровске. Там потерпел крушение вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. В результате инцидента погибли шесть человек.