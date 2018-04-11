  • 11 Апрель 2018
USD 11.04.2018 62.3699 +3.7985
USD ММВБ 12:17 63.8161  
EUR 11.04.2018 76.8522 +4.9675
EUR ММВБ 12:17 78.9650  
Нефть($) 11.04.2018 70.64 0.41
Нефть(p) 11.04.2018 4405.81 +292.34

При крушении военного самолета Ил-76 в Алжире погибли около 200 человек

Автор:


© Фото: Twitter / @AjelNews24

Темы дня

По данным местных СМИ, большую часть пассажиров составляли военнослужащие.

В Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Крушение произошло утром 11 апреля.

На борту воздушного судна, по предварителmной информации, находились около 200 человек, большая часть которых — военнослужащие. В результате инцидента никто не выжил, сообщил телеканал «Аль Арабийя» со ссылкой на источник.

Инцидент случился в Буфарике, городе, расположенном в 30 км от Алжира, столицы государства. В настоящее время устанавливаются подробности катастрофы.

Еще одна трагедия 11 апреля произошла в Хабаровске. Там потерпел крушение вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. В результате инцидента погибли шесть человек.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Не воробьем единым: где в Петербурге можно увидеть необычных птиц

    На улицах Северной столице постоянно встречаются воробьи, соловьи, вороны и другие распространенные виды птиц, но это далеко не единственные пернатые на берегах Невы. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе можно полюбоваться и покормить маленьких милых красавцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram