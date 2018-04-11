От укусов клещей в Петербурге пострадали шесть человек

Власти Петербурга предупредили горожан о начале сезона клещей. От укусов в Северной столице пострадали уже шесть человек, сообщили в отделе здравоохранения администрации Центрального района.

Чиновники уточнили, что с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения обратились четверо взрослых и двое детей.

В настоящее время неизвестно, какие районы Петербурга наиболее опасны из-за распространения клещей. Ситуация прояснится ближе к лету.

В июле 2017 года специалисты сообщили, что за сезон пострадало в полтора раза меньше жителей города, чем в 2016 году.

Чаще всего при укусе клещей передаются различные инфекции, такие как энцефалит и боррелиоз. Самой эффективной профилактической мерой считается вакцинация.

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