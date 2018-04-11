Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске

Вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в Хабаровске. В результате падения летательного аппарата авиакомпании «Восток» погибли шесть человек.

Тела всех находившихся на борту вертолета нашли к 05:30 по московскому времени. Заместитель начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Иван Колонтай уточнил, что среди погибших — проверяющий, три командира воздушны судов, второй пилот и бортмеханик.

По предварительным данным, крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий, технической неисправности или ошибки пилотирования. Вертолет перед падением мог зацепиться за мачту антенного поля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на специалистов, работающих на месте инцидента.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В четверг, 12 апреля, в Хабаровском крае объявлен траур по погибшим в крушении.