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Улицы Петербурга и КАД стоят в крупных пробках

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© Фото: dp.ru

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Осложнения на многих участках возникли из-за ремонтных работ.

На Кольцевой автодороге из-за ремонтных работ образовались крупные пробки. Длина заторов на КАД достигает почти 20 км.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее проблемными оказались два участка. На внутреннем кольце автодороги от Пикаревского проспекта до Колтушского шоссе движение затруднено на отрезке в 10,7 км. Автомобили двигаются со скоростью не более 5 км/ч.

Другой затор длиной в 7,3 км образовался на внутреннем кольце от Софийской улицы до Пулковского шоссе.

Осложнения на дорогах возникли и в других частях Петербурга. В частности, пробки наблюдаются на Невском проспекте от площади Восстания до Исполкомской улицы, в начале Суворовского проспекта, на Садовой улице от Банковского переулка до Невского и в районе Дворцового моста.

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