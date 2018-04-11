На юго-западе Петербурга из-за короткого замыкания временно отключилось электричество

Красносельский район Петербурга из-за короткого замыкания на линии электропередачи частично лишился света. Инцидент произошел утром 11 апреля.

Местные жители рассказали, что в районе ЛЭП на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе прогремел взрыв. Они не заметили сильного задымления или пламени, но в близлежащих домах отключилось электричество.

Причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве добавили, что помощь спасателей не потребовалась. Специалисты «Ленэнерго» отметили, что отключение электричества было временным.