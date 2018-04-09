«Мега Дыбенко» эвакуировали из-за учебной тревоги

Во Всеволожском районе Ленинградской области эвакуировали торговый комплекс «Мега Дыбенко». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели опубликовали фотографии, на которых рядом с ТК видны машины МЧС. Они рассказали, что пожарные с 8 часов утра проводят учебную эвакуацию.

Пользователи социальных сетей отметили, что утром в торговом комплексе всегда мало посетителей, потому что основная часть магазинов открывается только в 10:00.

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Некоторые из комментаторов подчеркнули, что в МЧС выбрали правильное время для учений, чтобы избежать давки и не пугать людей.

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