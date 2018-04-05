В Павловске объявили карантин из-за лошади с анемией

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ввел карантин в Павловске из-за зараженной лошади. Ограничения вступили в силу в среду, 4 апреля.

Животное, больное инфекционной анемией, нашли в конюшне «Ковбой». Диагноз подтвердился в конце марта. Теперь зараженную придется убить.

Согласно постановлению Полтавченко, на территорию конюшни запрещено ввозить лошадей и вывозить их. Нельзя проводить ярмарки с участием всех непарнокопытных животных, поскольку они могут заразиться.

В Павловске необходимо пересчитать всех животных, а их владельцев предупредят об опасности. В ближайшее время дезинфицируют всю территорию «Ковбоя», в том числе транспорт. На въезде в конюшню появится круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

Следить за исполнением поручения обязали вице-губернатора Петербурга Анну Митянину.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.