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В университете в Турции произошла стрельба, четыре человека погибли

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© Фото: EPA

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Нападавшим оказался сотрудник учреждения, который узнал, что стал фигурантом уголовного дела.

В турецком городе Эскишехир в Турции произошла стрельба в университете Османгази. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Огонь открыл один из научных сотрудников педагогического факультета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на другого преподавателя. За час до инцидента нападавший узнал, что стал фигурантом уголовного дела о членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Он с пистолетом в руках зашел в кабинет декана и с близкого расстояния выстрелил по нему и его помощнику, оба погибли на месте. После этого он вышел в коридор и там убил еще двух сотрудников университета. Затем он несколько раз выстрелил в воздух, после чего его схватили сотрудники охраны университета», — рассказал очевидец.

Свидетель добавил, что нападавший в последнее время «писал на всех доносы» и находился в неуравновешенном состоянии. Сотрудника, устроившего стрельбу, задержали полицейские. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции предприняли попытку военного переворота. В результате конфликта погибли около 250 сторонников действующего режима и почти 100 мятежников.

Власти Турции обвиняют Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Местные суды выдавали ордеры на арест проповедника, руководство страны обращалось в США с запросом о его экстрадиции.

После инцидента в стране арестовали почти 50 тысяч человек, а 140 тысяч госслужащих и военных уволили или отстранили от работы.

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