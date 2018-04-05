Эрмитаж эвакуировали из-за учебной тревоги

Посетителей и сотрудников петербургского Эрмитажа эвакуировали из-за учебной тревоги. Мероприятия прошли утром в четверг, 5 апреля, сообщили представители музея в официальном Telegram-канале.

Учения проводились по рекомендации Министерства культуры, чтобы отработать необходимые действия в условиях чрезвычайной ситуации.

В музее сработали системы оповещения и управления эвакуацией. Аварийные выходы после сигнала были автоматически разблокированы.

Посетителей Эрмитажа направляли к выходам из Зимнего дворца без вывода на улицу. После завершения тренировки они продолжили осмотр экспозиций.

Накануне, 4 апреля, в Петербурге эвакуировали людей из торгового центра «Клондайк» из-за трещины на здании.

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