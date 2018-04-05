В Пулково эвакуировали пассажиров из-за ложной пожарной тревоги

В петербургском аэропорту Пулково из-за сработавшей пожарной сигнализации произошла эвакуация.



Инцидент случился поздним вечером 4 апреля. В зоне прибытия включился датчик пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".



В Пулково отметили, что опасности возникновения пожара нет. Слова представителей аэропорта подтвердили сотрудники МЧС. Они установили, что ложная тревога произошла из-за срабатывания датчика пожарной безопасности, сообщила "Фонтанка".



Сбой незначительно повлиял на расписание полетов. Практически все самолеты прилетали и вылетали из Пулково согласно графику.

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