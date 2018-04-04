Петербургский ТЦ «Клондайк» эвакуировали из-за трещины в здании

В Выборгском районе Петербурга эвакуировали торговый центр «Клондайк». Персонал и посетителей комплекса вывели на улицу из-за трещины в здании, сообщила «Фонтанка».
По словам очевидцев происшествия, инцидент случился из-за строительных работ по соседству с ТЦ, расположенном на 2-м Муринском проспекте, 38. Предположительно, речь идет об апарт-отеле «Vertical на Мужества», который возводит ООО «СтройАльянс».
Сотрудники «Клондайка» отметили, что в торговом центре не было оповещения об эвакуации, а запасные выходы были закрыты. Администрация комплекса не прокомментировала инцидент.
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В администрации района заявили, что людей вывели из ТЦ в районе 14:00, после чего специалисты приступили к обследованию здания.
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