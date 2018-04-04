Детсад №111 в Невском районе закрыли на карантин из-за массового отравления

Детский сад №111 в Петербурге, воспитанников которого госпитализировали с отравлением, закрыли на карантин.

С 1 апреля в учреждении зафиксировали 21 случай заболевания кишечной инфекцией, сообщил «Доктор Питер» со ссылкой на администрацию Невского района.

Госпитализировали только десять пострадавших. Состояние шестерых воспитанников, попавших в детскую городскую больницу №5, оценивается как среднетяжелое. Угрозы для жизни ребят из детсада на Искровском проспекте нет.

Проверкой инцидента занимается Роспотребнадзор и управление Следственного комитета по Петербурге. Специалисты начали доследственную проверку, выясняются обстоятельства массового отравления.

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В прошлый раз массовое отравление Северной столице произошло в середине марта. В медучреждения попали почти два десятка учеников школы №97 на Дрезденской улице. Позднее стало известно, что несовершеннолетние попробовали успокоительное, которая принесла одноклассница пострадавших.

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